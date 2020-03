BASF-Aktie: Ein positives Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF ist im Zuge der Corona-Krise zuletzt deutlich unter die Räder gekommen. Um rund 30 Prozent verloren die Papiere des Chemiekonzerns allein in der zurückliegenden Woche. Zumindest bis am Dienstag: Denn nachdem die BASF-Aktie, nach einem kurzen Aufschwung, vor dem Mittag erneut ins Minus rutschte, drehten die Papiere wieder ins Plus. Ein positives Signal aus dem operativen Geschäft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



