BASF-Aktie oder MSCI World-ETF – was man vor 10 Jahren hätte kaufen sollen

Die comdirect hat die Depots ihrer Kunden analysiert (natürlich anonym) – das Ergebnis: Nach der Allianz-Aktie ist die BASF (WKN: BASF11)-Aktie die zweitbeliebteste Aktien von uns Deutschen! Doch von Beliebtheit alleine vermehrt sich unser Geld nicht, weshalb ich heute einen Blick auf die Performance der BASF-Aktie in den letzten zehn Jahre werfen möchte.

Welches Investment war das bessere – die BASF-Aktie oder doch ein ETF auf den MSCI World-Index?

Die BASF-Aktie in den letzten 10 Jahren

Im April 2010 – also vor genau 10 Jahren – notierte die BASF-Aktie bei 43,98 Euro. Heute steht sie bei 45,42 Euro – also etwas höher als damals (Stand: 27.04.2020). Als allseits bekannte und geschätzte Dividendenaktie hat die BASF-Aktie in den letzten Jahren natürlich auch kräftig ausgeschüttet!

Und selbstverständlich sollten diese Erträge auch in der Gesamtrendite berücksichtigt werden!

Geschäftsjahr Dividende in Euro 2010 2,20 Euro 2011 2,50 Euro 2012 2,60 Euro 2013 2,70 Euro 2014 2,80 Euro 2015 2,90 Euro 2016 3,00 Euro 2017 3,10 Euro 2018 3,20 Euro 2019 3,30 Euro Insgesamt 28,30 Euro

Mit diesen insgesamt 28,30 Euro an Dividenden erreicht die BASF-Aktie eine Gesamtrendite von 67,6 %. Gar nicht so schlecht, oder? Wenn man bedenkt, dass wir uns immer noch im Coronatief befinden, dann sieht diese Performance wirklich ganz solide aus!

Doch was diese Rendite wirklich wert ist, kann nur ein Vergleich mit dem MSCI World zeigen.

Der iShares MSCI World-ETF in den letzten 10 Jahren

Für diesen Vergleich verwende ich der Einfachheit halber die thesaurierende Variante des iShares MSCI World (WKN: A0RPWH)-ETF. Laut onvista ist dieser in den letzten zehn Jahren um 96,0 % gestiegen – Dividenden sind in diesem Fall logischerweise nicht zu berücksichtigen.

Der MSCI World-Index hat die BASF-Aktie also deutlich geschlagen! Klar – hätte man die BASF-Dividenden sofort wieder reinvestiert, dann würde es ein bisschen besser aussehen für BASF. Für Anleger, deren Kapitalerträge weit über ihrem persönlichen Sparerfreibetrag liegen, würden die BASF-Ausschüttungen allerdings versteuert werden – was den Vorsprung des MSCI World-ETFs gegenüber der BASF-Aktie sogar noch vergrößern würde (trotz Vorabpauschale haben thesaurierende ETFs einen kleinen Vorteil wegen der Steuerstundung).

Fazit: Wie groß der Vorsprung des MSCI World gegenüber der BASF-Aktie tatsächlich ist, hängt von den persönlichen Rahmenbedingungen ab. Fakt ist: Der MSCI World hat die BASF-Aktie in den letzten zehn Jahren geschlagen!

Mein Fazit im Duell zwischen der BASF-Aktie und dem MSCI World

Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der passiven Investoren – den MSCI World-Index mit Einzelaktien zu schlagen, das ist doch eh nicht möglich! Nun, tatsächlich muss ich ihnen ein Stück weit recht geben. Wer vorwiegend auf schwerfällige, alteingesessene Unternehmen – wie beispielsweise BASF – setzt, der wird es sehr, sehr schwer haben, den MSCI World dauerhaft zu schlagen.

Wenn man dann noch den ganzen Aufwand (Analyse, Kauf, Wiederanlage der Dividenden) berücksichtigt, dann scheint ein thesaurierender ETF wie der iShares MSCI World-ETF nicht die schlechteste Idee zu sein.

ABER: Wer nach innovativen Unternehmen mit großartigen Produkten und tollen Unternehmern an der Spitze Ausschau hält, der kann den MSCI World schlagen – deutlich sogar! Davon bin ich überzeugt – und daran arbeiten wir bei The Motley Fool täglich!

Solltest du zum ersten Mal hier bei uns Fools gelandet sein, dann schau dich also ruhig ein wenig um – ich bin mir sicher: Du wirst auf die eine oder andere Aktie stoßen, die den MSCI World in den letzten Jahren klar und deutlich schlagen konnte!

