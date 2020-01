BASF Aktie: Das müssen Aktionäre 2020 unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF sah sich in der jüngeren Vergangenheit mit viel Gegenwind konfrontiert. In einer Gewinnwarnung senkte das Unternehmen die Prognose für 2019 recht deutlich, was an der Börse nicht unbemerkt blieb. Das bedeutet jedoch nicht, dass es 2020 nicht wieder bergauf gehen könnte. Im Gegenteil, die vergleichsweise günstigen Kurse Ende 2019 könnten ein fulminantes Comeback sogar begünstigen.

Davon hängt alles ab!

Damit es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung