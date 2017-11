BASF: Aktie kurz vor der magischen Grenze!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF marschiert immer stärker auf eine magische Grenze zu, wie Chartanalysten die Marke von 100 Euro bezeichnen. Auch in dieser Woche ist es zunächst weiter nach oben gegangen, heute kam es in einem schwächeren Gesamtmarkt hingegen zu leichten Kurseinbußen. Am Montag, den 6. November, konnte sogar ein neues Allzeittop beim Stand von 97,46 Euro markiert werden. Chartanalysten bescheinigen BASF einen charttechnischen Aufwärtstrend und sprechen von einer guten Marktstimmung. In zwei Wochen ging es um knapp 3 % hinauf, auf Sicht von einem Monat beträgt das Plus fast 6 %.

Von fundamentaler Seite gibt es keine neuen Nachrichten. Weiterhin plädieren 55 % aller Bankanalysten für einen „Kauf“. 35 % wollen die Aktie „halten“, während 10 % für einen „Verkauf“ votieren.

Technische Analysten: Aktie im starken Hausse-Modus!

Nach Meinung der technischen Analysten ist die Aktie auch jetzt noch im starken Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200, der das bedeutendste Signal für die Trendanalyse liefert, beträgt gut 8 %. Die Grenze von 100 Euro sollte erobert werden können!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.