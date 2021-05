BASF-Aktie: Das kommt überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF kommt nicht so recht in Fahrt: Bereits am Dienstag hatten die Papiere des Chemie-Konzerns an der Börse deutlich abgegeben. Von einem Schlusskurs von 70,76 Euro am Montag ging es bis Xetra-Handelsschluss hinab auf 69,25 Euro. Auch am Mittwoch im frühen Handel setzt sich der Abwärtstrend fort, die BASF-Aktie notierte gegen 10 Uhr bei nur noch 68,80 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!