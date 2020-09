BASF Aktie: Das klingt doch vielversprechend!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nach einem starken Wochenbeginn, als sich die Aktie von BASF von unter 50 auf 51,82 Euro zum Handelsschluss verbessern konnte, haben die Papiere des Chemiekonzerns im schwachen Markumfeld am Dienstag nun ebenfalls etwas zurückgefahren. Im Xetra-Handel am Vormittag lag die BASF-Aktie bei rund 51,60 Euro, und damit etwa 0,5 Prozent tiefer als am Montag. Dabei hatte BASF durchaus vielversprechende Neuheiten vermeldet.

Finanztrends Video zu BASF



