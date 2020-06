BASF Aktie: Das ist der Wind der Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Aus der Aktie von BASF ist derzeit irgendwie die Luft raus: Nach dem Dividendenabschlag vom 19. Juni, infolge dessen die Papiere des Ludwigshafener Chemiekonzerns von rund 54 auf 51 Euro zurückfielen, hat sich die Aktie in den vergangenen Tagen weiter nach unten bewegt. Am Mittwoch unterschritt die BASF-Aktie erstmals die 50-Euro-Marke, am Donnerstagvormittag ging es weiter leicht nach unten auf 49,40 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung