BASF-Aktie investiert! Jetzt mit fast 6 % Dividendenrendite ein Kauf?!

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) korrigiert weiter. Am Freitag dieser Woche ging es unterm Strich um 6,8 % auf knapp über 51 Euro bergab. Damit zeigt sich, dass der zunächst beginnende Tech-Sell-Off den breiten Markt trifft. Wobei die Ukraine-Krise und der Krieg in Europa insgesamt eine Krise sind, die eine marktübergreifende Korrektur rechtfertigen.

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Auch im Kontext der BASF-Aktie. Das Management investiert jedenfalls weiter in einen Wachstumsmarkt, um sich selbst langfristig für eine bessere Zukunft zu wappnen. Entscheidender dürfte jedoch inzwischen die fundamentale Bewertung des DAX-Zyklikers sein. Insbesondere auch im Hinblick auf die üppige Dividende.

BASF-Aktie: Investitionen in die Zukunft!

Das Management der BASF-Aktie hat nun verkündet, in ein Werk in Malaysia zu investieren. Mithilfe der Investitionen möchte der DAX-Chemiekonzern die Polymer-Produktion in der Region erhöhen. Um bis zu 10 % p. a. sollen die Kapazitäten durch den Ausbau steigen.

Der Markt mit Polymer soll global gesehen ein Wachstumsmarkt bleiben. Bis zum Jahre 2030 soll hier die jährliche Wachstumsrate 5 % p. a. betragen. Das ist grundsätzlich ein Marktwachstum, von dem der Chemiekonzern langfristig orientiert profitieren kann.

Aber auch insgesamt hat sich das Management der BASF-Aktie für eine bessere Zukunft gewappnet. Zuletzt gab es Verkäufe und Teilverkäufe nicht mehr benötigter Geschäftsbereiche in den vergangenen Jahren. Sowie unter anderem Investitionen in den Ausbau von Kapazitäten im Bereich von Wachstumsmärkten wie der Batterietechnologie oder jetzt auch Polymer. Das bringt den Gesamtkonzern in eine gute Verfassung, um bessere Zahlen und ein solides Wachstum zu erzielen. Oder vielleicht auch weniger zyklisch zu werden mithilfe von mehreren intakten Wachstumsmärkten.

Entscheidender: Die Bewertung

Wachstum ist für die BASF-Aktie natürlich entscheidend. Sowie auch die Perspektive auf zukünftiges Wachstum. Aber im Moment ist die fundamentale Bewertung des DAX-Chemiekonzerns einfach das Augenmerk, das Relevanz besitzt. Auf einem Aktienkurs von knapp über 51 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Wert von ca. 8,5.

Außerdem liegt die Dividendenrendite mit 6,67 % auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Für einen Chemiekonzern, der sogar sehr beständig seit mehr als einem Jahrzehnt an seine Investoren ausschüttet, ist das gewiss sehr preiswert. Wachstumsmöglichkeiten machen die Bewertungslage sogar für einen DAX-Zykliker noch attraktiver.

Für mich gehört die BASF-Aktie jedenfalls bei einer weiter fallenden Bewertung zumindest auf die Watchlist. Ja, sogar trotz der Nachteile eines eigentlich zyklischen Geschäftsmodells. Irgendwann überwiegt das Preisargument hier einfach die Nachteile.

