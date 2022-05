BASF-Aktie: Das half nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

In einem ohnehin schwachen Markumfeld hat die Aktie von BASF am Montag überdurchschnittlich an Wert verloren. Bis zum Xetra-Handelsschluss ging es mit den Papieren des Chemiekonzerns um fast sechs Prozent zurück auf 47,44 Euro. Damit beläuft sich der Abschlag bei der BASF-Aktie im Wochenverlauf auf mittlerweile gut acht Prozent. Eine aktuelle Analysteneinschätzung aus der Schweiz half da nicht viel weiter… Hier weiterlesen