BASF-Aktie: Das hätte nicht passieren dürfen!

Im Anschluss an das Tief vom 20. September bei 60,14 Euro vollzog die BASF-Aktie eine neue Rallye. Es entwickelte sich ein recht steiler Aufwärtstrend und dieser wurde auch in dieser Woche zunächst weiter fortgesetzt, sodass ein Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 65,53 Euro gelang. In der Spitze drang der Wert am Donnerstag bis auf 66,48 Euro vor. Der Freitag brachte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



