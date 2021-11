BASF-Aktie: Ein gefährlich niedriges Niveau!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

In den letzten Jahren hatte der Chemiekonzern BASF immer wieder mit niedrigen Pegelständen des Rheins zu kämpfen. Jetzt wollen sich die Ludwigshafener an ihrem Stammsitz gegen weiteres Niedrigwasser wappnen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mitteilte, werde BASF in Ludwigshafen drei neue Spezialschiffe in Betrieb nehmen. Diese sollen die bestehende Flotte erweitern, die aktuell von diversen Reedereien angemietet wird.

