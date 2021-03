BASF: Aktie mit frischem Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am 21. Februar hatten wir einen spekulativen Trade auf die Zahlen bei BASF ISIN: DE000BASF111 im Express-Service vorgeschlagen und getitelt: „BASF: Da könnten noch 10 Prozent Luft nach oben sein!“ Unser Einstiegskurs wurde bereits am nächsten Tag überschritten und der Trade war gestartet. Am 26. Februar hatte BASF eine vorsichtige Prognose vorgelegt und die Aktie eröffnete auf Xetra unter unserem Einstiegskurs. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung