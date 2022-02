BASF-Aktie: Zur falschen Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF hat am, Montag bis nach dem Mittag mehr als fünf Prozent abgegeben. Damit hat sich die leichte Erholungstendenz vom Freitag bereits wieder in Luft aufgelöst. Es sind wohl vor allem kriegsbedingten Sorgen, die den Papieren des Chemiekonzerns aktuell so zusetzen. Am operativen Ergebnis von BASF kann es eher nicht liegen. Die Zahlen, die das Unternehmen vor dem ...



