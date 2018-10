BASF-Aktie: Wo bleiben die Käufer?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der laufende Monat ist für den Kurs der BASF-Aktie bei weitem nicht der beste gewesen. In dieser Zeit ging die Aktie fast nur bergab und verläuft im unteren Bereich des Bollinger Bands. Sie kommt dort auch wahrscheinlich nicht mehr so schnell heraus. Diese Negativphase spiegelt sich auch in den Indikatoren wider. Der Kurs steht momentan bei rund 66 Euro und hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.