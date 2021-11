BASF-Aktie: Wirklich 50 Prozent Aufwärtspotenzial?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF kommt im November bisher einfach nicht vom Fleck. Auch zum Start in die neue Börsenwoche verharren die Papiere des Ludwigshafener Chemiekonzerns bei rund 62 Euro. Das ist sogar etwas weniger als in der Vorwoche, als die BASF-Aktie kurzzeitig bis auf 63,50 Euro nach oben zog, alsbald aber wieder zurückfiel. Diese Lethargie an der Börse kommt einigermaßen überraschend, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung