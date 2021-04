BASF-Aktie: Wie kann das sein?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Umsatz und Prognose im ersten Quartal 2021 gesteigert – am Aktienmarkt unter Druck. So lässt sich der Donnerstag für BASF zusammenfassen. Trotz starker Zahlen nämlich ging es mit den Papiern des Chemiekonzerns zunächst bis 69,44 Euro zurück, ein Minus von zeitweilig fast drei Prozent. Bis zum späten Nachmittag hatte sich die BASF-Aktie wieder auf 70,20 Euro zurückgekämpft, was immer noch einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung