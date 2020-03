BASF-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Da es an den asiatischen Börsen (Nikkei 225, Shanghai Composite, Hang Seng) zum Auftakt in die neue Woche Verluste gab, war auch hierzulande die Sorge groß, dass ein weiterer turbulenter Montag bevorstehen könnte. Beim DAX glichen die ersten Handelsstunden auch einer Achterbahnfahrt, gegen Mittag stabilisierte sich der Leitindex aber wieder und beendete den Handel sogar relativ deutlich mit 1,9 im Plus. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



