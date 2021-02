BASF Aktie: Weltweit einzigartig!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nach ihrem kleinen Rücksetzer aus der vergangenen Woche hat sich die Aktie von BASF wieder deutlich verbessert. Auf 65,88 Euro waren die Papiere des Ludwigshafener Chemiekonzerns am Donnerstag zurückgefallen, doch bereits am Freitag ging es wieder aufwärts. Am Montag notierte die BASF-Aktie nach einem weiteren Aufschlag von knapp einem Prozent zum Mittag wieder bei 67,28 Euro. Eine gute Nachricht aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



