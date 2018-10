BASF-Aktie: Weiterer Verlust – jetzt wird es brenzlig!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF musste auch am Freitag erneut Verluste hinnehmen. Der Wert hat mit einem Minus von etwa 1 % nun die 70-Euro-Unterstützung nach unten durchkreuzt. Damit dürfte der Titel zumindest aus charttechnischem Verständnis heraus in den kommenden Wochen weiter an Boden verlieren. Die Aktie könnte zumindest in Richtung 60 Euro zurückfallen, so der Eindruck im aktuellen Bild. Insofern dürfte der Wert Anlegern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.