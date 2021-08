BASF-Aktie: Weit unter den Kurszielen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF hat den Abwärtstrend an der Börse offenbar gestoppt. Von einem Kurs von 69,52 Euro im Xetra-Handel noch am Freitag, waren die Papiere des Chemiekonzerns auf bis zu 67,58 Euro am Mittwochmorgen zurückgefallen. Bis zum späten Vormittag allerdings kämpfte sich die BASF-Aktie wieder auf bis zu 68,11 Euro und damit zwischenzeitlich leicht ins Plus. Geht es nach der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung