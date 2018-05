BASF-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie des Chemiekonzerns BASF wurde von der Schweizer Großbank UBS in einer aktuellen Studie mit „Neutral“ eingestuft. Dabei setzte der Analyst Andrew Stott ein Kursziel von 92 Euro an. Er erklärte, dass die europäische Chemieindustrie nach den Zahlen zum ersten Quartal ihr operatives Ergebnis in den noch folgenden Monaten um durchschnittlich 3 Prozent steigern müsse, um die Konsensschätzungen für 2018 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.