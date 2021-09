BASF-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie befindet sich seit der zweiten April-Hälfte in einem Abwärtstrend, in dem tiefere Tiefs auf tiefere Hochs folgen. Das letzte lokale Hoch datiert vom 16. September und liegt bei 66,28 Euro. Just an dieser Stelle befanden sich zu diesem Zeitpunkt sowohl die Abwärtstrendlinie als auch die 50-Tage-Linie (EMA50). So verwundert es nicht, dass der Kurs nach unten abprallte.

