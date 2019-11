BASF-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Seit Mitte August bestimmen bei der BASF die Käufer das Geschehen. Die Aufwärtsbewegung hat die Aktie am 7. November bis auf 72,16 Euro ansteigen lassen. Dabei konnte die im Mai entstandene Kurslücke (Gap down) geschlossen werden. In den letzten Tagen ist die Aktie wieder etwas zurückgekommen, was aber vor allem an dem überkauften technischen Zustand gelegen haben dürfte. Aktuell notiert das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



