BASF Aktie: Was ist hier bloß los?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie macht den investierten Anlegern seit dem Hoch vom 7. November bei 72,17 Euro nur noch wenig Freude. Der Wert ist in eine lang anhaltende Konsolidierung eingeschwenkt. Diese setzt sich auch in der laufenden Woche fort. Das Ergebnis ist ein neues Jahrestief für das noch kurze Börsenjahr 2020. Es wurde am Donnerstag bei 63,30 Euro ausgebildet.

In Tagesverlauf gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung