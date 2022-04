BASF-Aktie: Wann verschwindet das Damoklesschwert?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) pendelt seit ihrem Absturz Mitte Februar in einer relativ engen Range von 50 bis 55 €. Fundamental ist der Chemieriese günstig bewertet. Doch über dem Konzern schwebt ein Damoklesschwert, und die hohen Energiepreise belasten das Unternehmen und den Kurs zusätzlich. Ob das Management hier richtig prognostiziert hat, die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben zu können, wird man am Freitag erfahren, wenn Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt werden.

Die BASF mit Sitz ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.