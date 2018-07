BASF-Aktie: Wann geht es endlich wieder aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der 3D-Druck ist in aller Munde und scheint große Potenziale zu bieten. So können beispielsweise Ersatzteile für große Maschinen einfach ausgedruckt werden. Sogar Zahnprothesen lassen sich mithilfe eines 3D-Druckers fertigen. BASF hat sich in diesem Markt bereits positioniert und kürzlich Anteile von zwei Herstellern der 3D-Druck-Branche übernommen.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Wie reagierte der Kurs?

Nachdem die Meldung des Zukaufs bekannt wurde, stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.