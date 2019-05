BASF-Aktie: Die Verkäufe gehen weiter – was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie hat in den letzten Tagen mit Abgaben zu kämpfen. Dies lag unter anderem am Dividendenabschlag in Höhe von 3,20 Euro, der am Montag vollzogen wurde und den Kurs entsprechend nach unten zog. Allerdings hat die Aktie auch an den Tagen danach weiter an Wert verloren, wodurch nun auch die 50-Tagelinie (EMA50) deutlich unterschritten wurde. Dies ist negativ zu werten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



