BASF Aktie: Unfassbares Potenzial!

BASF setzt auf das gigantische Potenzial der Kreislaufwirtschaft: Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, will man bis zum Jahr 2030 den Umsatz mit Lösungen rund um die Wiederaufbereitung von Abfällen und Rohstoffen auf 17 Mrd. Euro verdoppeln (via Reuters).

„Unternehmen, die Lösungen für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft bieten können, werden künftig über einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verfügen", betonte BASF-Boss Martin Brudermüller.



