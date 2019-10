BASF Aktie: Tu Gutes und sprich darüber!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Diese Woche gab es eine interessante Mitteilung von BASF. So teilte der Chemieriese mit, in das „chemische Recycling von Kunststoffabfällen" zu investieren. Konkret soll dies über ein Investment von 20 Mio. Euro in das Unternehmen Quantafuel geschehen. Dieses Unternehmen wiederum hat seinen Sitz in Norwegen und ist auf die sogenannte Pyrolyse (Kunststoffabfälle) sowie die „Aufreinigung des Rohöls" spezialisiert. Die Technologie von ...



