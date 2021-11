BASF-Aktie: Trendwende voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Seit einigen Wochen befindet sich das Unternehmen BASF immer öfter aufgrund von positiven Neuigkeiten in den Medien. So hat das Unternehmen ein Umstrukturierungsprogramm in Gang gesetzt, das auf positive Resonanz stieß. BASF konnte zudem seinen Umsatz im 3. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 42 % auf nun 19,67 Mrd. EUR erhöhen. Die Jahresprognose für das EBIT vor Sondereinflüssen wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



