BASF-Aktie: Tatsächlich eine Kursverdopplung?!

BASF hatte am Donnerstag angekündigt, seine Aktivitäten um erneuerbare Energien in der Tochtergesellschaft BASF Renewable Energy GmbH zu bündeln. Die sollte ein Zeichen für den Aufbruch des Chemiekonzerns sein. Doch bereits am Freitag ist von guter Laune nichts mehr zu spüren, zumindest nicht an der Börse. Im schwachen Markumfeld verliert auch die BASF-Aktie deutlich, notiert nach dem Mittag fast fünf Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



