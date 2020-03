BASF Aktie: Tatkräftige Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Im Kampf gegen COVID-19 leistet auch der Chemiekonzern BASF seinen Anteil. Am Sonntag teilte das Ludwigshafener Unternehmen über das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz mit, ab sofort im großen Stil Desinfektionsmittel für die Flächen- und Hautdesinfektion herstellen zu wollen. Vorrangig sollen diese im pflegerischen und medizinischen Bereich zum Einsatz kommen, damit dort Lücken in der Versorgung möglichst ausgeschlossen werden können.

