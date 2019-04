BASF Aktie: Steht uns eine Korrektur bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF Aktie zeigt sich in der neuen Woche stark, der Kurs der Aktie steigt auch am Dienstag deutlich an. Damit hat der Kurs nun ein neues Jahreshoch 2019 erreicht. Positiv ist auch zu sehen, dass die BASF Aktie damit auch den letzten gleitenden Durchschnitt (200) überwunden hat. Die anderen beiden gleitenden Durchschnitte (38; 100) konnte zuvor überschritten werden.

Vorsicht vor dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.