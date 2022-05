BASF-Aktie: Die Schwäche der Bullen mahnt zur Vorsicht

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Auch in der letzten Woche kamen die Käufer nicht dazu, die BASF-Aktie wieder in Richtung auf den 50-Tagedurchschnitt bei 54,62 Euro vordringen zu lassen, denn sie waren auf der Unterseite damit beschäftigt, die Unterstützung bei 50,00 Euro zu behaupten. Das gelang zwar, doch am Mittwoch ließen die Bären den Kurs im Tief bis auf 48,99 Euro zurückfallen. Weiterhin schmerzlich vermisst… Hier weiterlesen