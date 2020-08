BASF Aktie: Punktsieg für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Bei der BASF-Aktie haben die Bullen in den letzten Tagen eine schwierige Situation erfolgreich gemeistert und sie in einen Punktsieg für sich verwandelt. Gebannt wurde die Gefahr eines erneuten Rückfalls unter den 50-Tagedurchschnitt. Dies geschah am Montag, als die Aktie den EMA50 in einer dynamischen Bewegung überwand und sogar über das Hoch vom 12. August bei 51,80 Euro vordrang.

Am



