BASF-Aktie nach Prognosesenkung: 2 Aktien, die diesen Schritt bereits hinter sich haben

Die BASF (WKN: BASF11)-Aktie hat es also getan. Im Rahmen einer Gewinnwarnung senkte der Ludwigshafener Chemieriese nun die eigene Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Vor allem aus Sicht der Ergebnisse wird BASF in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 30 % weniger verdienen als im Vorjahr. Ein Aspekt, der mit Sicherheit so einige Investoren durchaus auf dem falschen Fuß erwischt haben könnte.

In diesem Jahr hat es jedoch bereits weitere Aktien gegeben, die im Zuge einer Prognosesenkung ordentlich Federn lassen mussten. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf Henkel (WKN: 604840) und Fuchs Petrolub (WKN: 579040) und schauen einmal, was Investoren zu diesen Entwicklungen generell wissen sollten.

Henkel mit der Prognosesenkung zum Jahresbeginn

Eine erste Aktie, die zu Beginn des aktuellen Börsenjahres mit einer Gewinnwarnung regelrecht überraschte, war die von Henkel. Wie der Hersteller von Pril und Persil nämlich Ende Januar bekannt gegeben hat, konnte man die Prognosen für 2018 nicht mehr aufrechterhalten.

Erstmals seit dem Jahre 2009 würde demnach die Marge schrumpfen, zudem würde insbesondere der Bereich der Kosmetik sowie der Haarpflegeprodukte schwächeln. Eine Entwicklung, die hier letztlich zu einem schwächeren Zahlenwerk geführt hat.

Henkel plant allerdings mit reichlich Tatendrang bereits den Turnaround. Mithilfe hoher Investitionen im Bereich von rund 300 Mio. Euro pro Jahr vor allem ins Marketing möchte der Kosmetikhersteller wieder präsenter werden. Und mit derartigen Maßnahmen das Umsatzwachstum wieder anschieben.

Aktuell wird Henkel bei einem aktuellen Kursniveau von 81,50 Euro sowie einem 2018er-Gewinn in Höhe von 5,32 Euro je Anteilsschein mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 15,3 bewertet. Vielleicht ein interessanter Blickfang für alle, denen die BASF-Aktie nach der aktuellen Prognosesenkung vielleicht noch zu heiß ist.

Fuchs Petrolub überraschte vor wenigen Tagen

Eine zweite Aktie, die erst vor wenigen Tagen mit einer Gewinnwarnung überrascht hat, ist die von Fuchs Petrolub. Auch hierbei handelt es sich, ähnlich wie bei BASF, um einen Akteur im Bereich der Chemie. Genauer gesagt um ein Unternehmen, das Spezialchemielösungen fabriziert.

Wie Fuchs Petrolub erst kürzlich bekannt gegeben hat, wird die bisherige Prognose nicht mehr aufrechterhalten werden können. Bislang rechnete der Chemiekonzern mit einem Umsatzplus zwischen 2 und 4 % bei einem Einbruch des Ergebnisses in Höhe von 5 und 8 %. Insbesondere ein schwächeres, zweites Quartal, das nach vorläufigen Zahlen bereits einen Rückgang beim Ergebnis in Höhe von 20 % zu verzeichnen hatte, dürfte ein Vorgeschmack dessen sein, wo die Reise in diesem Jahr hingehen könnte.

Fuchs Petrolub ist ebenfalls ein Leidtragender des aktuellen Handelskonfliktes sowie einer sich generell eintrübenden konjunkturellen Situation. Faktoren, auf die der Spezialchemiekonzern keinerlei Einfluss hat.

Nichtsdestoweniger könnte langfristig ein sich aufhellendes Umfeld hier möglicherweise für Befreiung sorgen. Zumal die Aktie bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,07 Euro sowie einem Aktienkurs von 30,85 Euro mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 vergleichsweise moderat bewertet ist. Und über durchaus interessante und insbesondere wachsende Dividendenvorzüge verfügt, die langfristig ein adliges Potenzial haben könnten.

Zeit der Prognosesenker? Ja, aber …!

Wie wir daher sehen können, scheint gegenwärtig die Zeit der Prognosesenker zu sein. Sowohl BASF als auch Henkel und Fuchs Petrolub haben neben vielen weiteren Aktien bereits die Ziele für das aktuelle Geschäftsjahr gekappt. Eine Entwicklung, die aus Sicht der Aktienkurse natürlich schmerzhaft ist.

Für Foolishe langfristig orientierte Investoren könnte genau jetzt allerdings der Zeitpunkt sein, um auf Schnäppchensuche zu gehen. Denn immerhin werden alle drei Aktien noch immer fundamental vergleichsweise preiswert gehandelt, was durchaus die eine oder andere Chance sein könnte.

Neue Studie zum Megamarkt Wasserstoff: Explosives Wachstum erwartet! Die Welt der Automobile ist im Umbruch. Vor unseren Augen entwickelt sich eine gewaltige Industrie. Und es gibt zwei Player, die unserer Analyse nach jetzt bereits davon besonders profitieren könnten! Lies alle Infos jetzt in der kostenlosen Studie von The Motley Fool Deutschland. Plus: zwei Aktien-Chancen, um von der Entwicklung im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen im Jahr 2019 zu profitieren — jetzt kostenlose Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ anfordern.



Vincent besitzt Aktien von BASF und Henkel. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019