BASF Aktie: Planmäßig!

Nun hat also offiziell der Bau der neuen „BASF-Anlagen für Batteriematerialien in Europa“ begonnen. Das teilte BASF diese Woche mit. Die Fundamente für die Anlage sind demnach gegossen und der Bau am Standort Finnland (Harjavalta) hat begonnen, so BASF. Dort soll es um die Produktion von Vorprodukten für „Kathodenmaterialien (CAM)“ gehen, wie das Unternehmen erläutert. Hier hat BASF ein klares Ziel: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



