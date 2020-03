BASF-Aktie – Nur ein Strohfeuer?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Heute ist Hexensabbat! Dreifacher Verfallstermin von Futures und Optionen. In Verbindung mit einer stabilen Verfassung in den vergangenen vier Handelstagen und den jüngsten Maßnahmen der EZB kann sich der Deutsche Aktienindex wieder über die runde Marke von 9.000 Punkten schrauben. Mit dabei die BASF-Aktie! Diese hat beinahe eine Kurshalbierung in den letzten Monaten erlebt! Die BASF-Aktionäre hat es schlimm erwischt! Konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



