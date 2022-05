BASF-Aktie: Noch lange nicht am Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Es ist gerade einmal eine gute Woche her, da befand sich die Aktie von BASF an einem Tiefpunkt. 46,47 Euro wurden für die Papiere des Chemiekonzerns nur noch aufgerufen, so wenig wie seit Herbst 2020 nicht mehr. Doch die Lage hat sich deutlich verbessert: Nach einem weiteren Aufschlag von drei Prozent notierte die BASF-Aktie am Dienstagnachmittag wieder bei 50,77 Euro,… Hier weiterlesen