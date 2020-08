BASF Aktie: Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie vermag seit Anfang Juni nicht mehr so recht zu überzeugen. Am 8. Juni konnte der Kurs noch einmal auf ein Hoch bei 58,40 Euro ansteigen, doch seitdem bestimmen die Verkäufer tendenziell das Bild. Sie haben die Aktie in einem Abwärtstrendkanal übergehen lassen.

Ihn konnten die Bullen bislang noch nicht entscheidend aufbrechen. Auch die 50-Tagelinie wurde nicht behauptet. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung