BASF Aktie: Noch ist keine Entscheidung gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Kurs der BASF-Aktie notiert auch weiterhin an einer kritischen Stelle und die mit ihr verbundene Gefahr, kann aus Sicht der Bullen noch nicht als überwunden betrachtet werden. Obwohl Bullen und Bären in den vergangenen Tagen heftig um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie gerungen haben, ist diese Frage noch nicht entschieden.

Auch der Abwärtstrend seit dem Hoch vom 8. Juni ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung