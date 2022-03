BASF-Aktie: Nichts genützt!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Krieg in der Ukraine belastet weiter: Die Aktienmärkte gaben zum Start in die neue Börsenwoche deutlich nach, um fast fünf Prozent rutschte der Dax nach unten. BASF machte da keine Ausnahme, der Chemie-Titel verlor am Vormittag zeitweilig sogar mehr als sieben Prozent, fand erst bei 47,23 Euro im Xetra-Handel einen Boden. Eine positive Analysteneinschätzung, die am Morgen veröffentlicht wurde, hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



