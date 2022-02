BASF-Aktie: Neues Joint Venture in China?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der deutsche Chemiekonzern BASF SE (BFA.L) teilte am Freitag mit, dass er mit dem Technologieunternehmen Heraeus Group ein Joint Venture (JV) zur Rückgewinnung von Edelmetallen aus recyceltem Autoschrott gegründet hat.

Das 50:50-Gemeinschaftsunternehmen BASF HERAEUS (China) Metal Resource Co., Ltd. wird in Pinghu, China, gegründet. Die Gründung der juristischen Person ist für das erste Quartal 2022 geplant, nachdem die zuständigen Behörden ihre Zustimmung



