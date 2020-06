BASF-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie kann sich im Moment nicht so richtig von der 50-Euro-Marke absetzen. Anfang Juni stieg das Papier auf ein Hoch bei 58,40 Euro und erreichte damit den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Corona-Krise. Die überkaufte Marktphase ließ den Kurs in der Folge wieder etwas zurückkommen, doch im Bereich der 50-Euro-Marke bekamen die Käufer wieder Zugriff. In der vergangenen Woche ...



