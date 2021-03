BASF-Aktie: Lohnt sich das?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der BASF-Aktie per saldo 29,4% gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel 1,5% entspricht. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 11.609 Euro gestiegen. Parallel dazu ist das Anlagerisiko aufgrund der Verlust-Ratio* von 2,8 als hoch einzuordnen. Dementsprechend qualifiziert sich die Aktie von BASF...