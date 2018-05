BASF-Aktie: Kursgewinn nach Handelsstart

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

War es das schon? Der Kurs der BASF-Aktie lag beim Start der Börse bei 87,70 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 87,63 Euro, veränderte sich also um 1,08 Prozent. Die DAX -Aktie steht aktuell bei 88,58 Euro und damit auf Monatsbasis bei 4,09 Prozent. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat BASF sich um -0,81 Prozent verändert. Diese Chemie-Aktie hat eine derzeitige Marktkapitalisierung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.