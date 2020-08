BASF-Aktie – Knall mit Ansage! Wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Erst kürzlich wurde auf eine Trading-Chance in der BASF-Aktie hingewiesen! Ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung sollte hier ein interessantes Richtungssignal liefern! Denn die Anleger warteten auf die Zahlen von BASF. Mit Veröffentlichung der Quartalszahlen am 29.07. überraschte der Konzern auch – nur negativ! Damit rutschten die Aktien aus der Range nach unten und generierten ein kurzfristiges Verkaufssignal. So wurde zusätzlich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



