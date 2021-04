BASF-Aktie: Klein, aber oho!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Sogenannte Mikroglashohlkugeln werden in der Gas- und Ölindustrie als Leichtbauwerkstoffe für die Auszementierung und Bohrung von Bohrlöchern eingesetzt. Nun will auch der deutsche Chemiegigant BASF verstärkt in diesem Bereich tätig werden.

Wie der Konzern am Montag bekannt gab, werde man mit dem Schweizer Unternehmen Omya bei der Entwicklung sowie Vermarktung von „BasoSphere™“-Mikroglashohlkugeln kooperieren.

„Durch die einzigartige Kombination von Form und Größe sowie geringerer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung