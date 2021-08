BASF-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie befindet sich seit einigen Monaten in einem Seitwärtsmarkt. Dabei ist es gelungen einen Boden im Bereich der 64,00-Euro-Marke zu etablieren, der Ausgangspunkt der aktuellen Aufwärtsbewegung ist. Seit einigen Tagen bewegt sich die Aktie in nördlicher Richtung, wodurch nun auch die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückerobert werden konnte. Der Freitag war der siebte Tag in Folge, an dem der Anteilsschein Gewinne verzeichnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



