BASF-Aktie: Kann jetzt ein neuer Aufwärtstrend anfangen?

Nach dem großen Abverkauf hat sich die Aktie von BASF schnell erholt und einige Verluste zurückerobert. Dieser Aufwärtstrend wurde jedoch am 08. Juni beendet und es folgte ein deutlicher Kursrutsch. In den letzten Tagen sah das Chartbild der BASF Aktie wieder besser aus. Die BASF Aktie befand sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend und viele Anleger setzten auf einen möglichen Turnaround. Wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



